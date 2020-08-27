Украина присоединилась к декларации ЕС по выборам в Беларуси

В документе, к которому присоединилась Украина, президентские выборы в Беларуси названы несправедливыми

МИД заявил, что Украина присоединилась к декларации ЕС по Беларуси, в которой Евросоюз называет президентские выборы, состоявшиеся в этой стране, несвободными и несправедливыми. Об этом пресс-служба МИДа сообщила в ответ на запрос Европейской правды.

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"За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС (11 августа этого года), открытая для присоединения третьих стран: "Беларусь: Декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной декларации" - сообщили в МИД.

Речь идет о заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля, которое он сделал от имени Евросоюза 11 августа. В нем говорится, что беларуские "выборы не были ни свободными, ни справедливыми". Также Боррель отметил, что "достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ".

По словам Борреля, Евросоюз проведет "углубленный анализ" своих отношений с Беларусью. Это может включать, среди прочего, и санкции. ЕС призвал политическое руководство страны "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия".

12 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба МИД пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и "внимательно изучает ситуацию". заявлял , что

15 августа Украина призвала Лукашенко прекратить политические преследования в Беларуси.

Вадим Ребрина

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