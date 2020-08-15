Украина призвала Лукашенко прекратить политические преследования в Беларуси

В МИД Украины констатировали, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в беларусском обществе

Украина обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении протестующих, представителей СМИ и иностранцев в Беларуси и призывает власти этой страны прекратить преследования по политическим мотивам своих оппонентов. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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"МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Украина разделяет позицию Евросоюза по выборам в Беларуси. "Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев", - заявили в МИД.

Украинские дипломаты призвали руководство Беларуси "не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию".

"Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - сказано в заявлении.

Вадим Ребрина

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