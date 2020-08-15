Украина призвала Лукашенко прекратить политические преследования в Беларуси
В МИД Украины констатировали, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в беларусском обществе
Украина обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении протестующих, представителей СМИ и иностранцев в Беларуси и призывает власти этой страны прекратить преследования по политическим мотивам своих оппонентов. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
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"МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе", - сказано в заявлении.
Отмечается, что Украина разделяет позицию Евросоюза по выборам в Беларуси. "Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев", - заявили в МИД.
Украинские дипломаты призвали руководство Беларуси "не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию".
"Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан", - сказано в заявлении.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявила, что с результатом 80,1% победил действующий президент Александр Лукашенко. Многие беларусы не согласились с таким результатом, так как он, на из взгляд, не соответствует действительности. Они считают, что большинство проголосовало за Светлану Тихановскую, которая была вынуждены выехать из Беларуси.
- СМИ публикуют факты фальсификаций при подсчете голосов.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- На многочисленных видео из Беларуси зафиксировано, как силовики целенаправленно нападали не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивали людей, проникали в их автомобили. Также известно, что задержанных пытают в отделениях милиции.
- В Евросоюзе готовят санкции против беларусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение насилия к мирным протестующим.
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