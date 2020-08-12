МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие - Кулеба

Глава МИД Кулеба предостерег власти Беларуси от обострения, которое может ослабить страну

МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.

"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни", - подчеркнул Кулеба. По его словам, отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, чем всегда пользуются внешние игроки.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил действующий президент Александр Лукашенко

объявил После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.

10 августа вечером протесты продолжились : о ппозиция не признала победу Лукашенко.

протесты продолжились ппозиция не признала победу Лукашенко. В тот же день главы МИД Люблинского треугольника (Украины, Литвы и Польши) призвали власти Беларуси не применять силу к протестующим и освободить всех задержанных.

Вчера Польша заявила, что готова быть посредником между Лукашенко и оппозицией.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин

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