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МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие - Кулеба

12.08.2020, 13:06
МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие - Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Глава МИД Кулеба предостерег власти Беларуси от обострения, которое может ослабить страну

МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.

"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни", - подчеркнул Кулеба. По его словам, отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, чем всегда пользуются внешние игроки.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин
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