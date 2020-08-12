МИД Украины пока не дает оценки выборам в Беларуси, но осуждает насилие - Кулеба
Глава МИД Кулеба предостерег власти Беларуси от обострения, которое может ослабить страну
МИД Украины пока не дает официальной оценки результатам президентских выборов в Беларуси и внимательно изучает ситуацию. Об этом в эфире Радио НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кулеба отметил, что Украина осуждает насилие, призывает к освобождению задержанных и началу диалога.
"Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни", - подчеркнул Кулеба. По его словам, отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, чем всегда пользуются внешние игроки.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- 10 августа вечером протесты продолжились: оппозиция не признала победу Лукашенко.
- В тот же день главы МИД Люблинского треугольника (Украины, Литвы и Польши) призвали власти Беларуси не применять силу к протестующим и освободить всех задержанных.
- Вчера Польша заявила, что готова быть посредником между Лукашенко и оппозицией.
Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости
Комментарии