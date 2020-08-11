Польша готова стать посредником между Лукашенко и протестующими

Глава МИД Польши Чапутович предупредил власти Беларуси, что убедить страны Запада не вводить санкции будет не просто

Польша готова выступить посредником между президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозицией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Barrons.

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"Еще остается пространство для диалога, но нам будет сложно убедить другие западные страны не вводить санкции против Беларуси, если жестокое подавление протестов продолжится", - заявил Чапутович на пресс-конференции после встречи в Риге глав МИД Польши, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о готовности страны принимать политических беженцев из Беларуси, если возникнет необходимость. В то же время Ринкевичс призвал к осторожному подходу при введении санкций против Беларуси, поскольку это может усилить ее зависимость от России.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также отметил, что возможные санкции не должны навредить обычным гражданам Беларуси.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсали добавил, что, поскольку выборы в Беларуси не были свободными и честными, нельзя признавать легитимность их результатов.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил действующий президент Александр Лукашенко

объявил После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.

Оппозиция не признала победу Лукашенко. Вчера вечером протесты продолжились.

Вчера главы МИД Люблинского треугольника (Украины, Литвы и Польши) призвали власти Беларуси не применять силу к протестующим и освободить всех задержанных.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин

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