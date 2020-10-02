В Конгресс США внесли акт о непризнании Лукашенко и новых санкциях против его режима
Акт о демократии, суверенитете и правах человека в Беларуси внесен конгрессменами как от демократов, так и от республиканцев
В Конгрессе США подготовили законопроект о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси и о санкциях против беларуских чиновников. Об этом сообщает пресс-служба комитета Палаты представителей по международным делам.
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"Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси" должен стать ответом на репрессии, насилие и фальсификацию выборов в стране. Он внесен в Палату представителей шестью конгрессменами, как республиканцами, так и демократами.
В законопроекте говорится, что США:
– не признают прошедших 9 августа сфальсифицированных выборов президента Беларуси;
– не признают Лукашенко законно избранным лидером Беларуси;
– призывают провести новые выборы по стандартам ОБСЕ;
– призывают немедленно освободить всех политических заключенных, включая гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова и оппозиционерку Марию Колесникову;
– отказываются признать любую интеграцию Беларуси в союзное государство с Россией;
– расширяют список беларуских чиновников, которые могут быть объектами санкций со стороны США;
– усиливают санкции против Беларуси, включая в них россиян, участвовавших в репрессиях и подавлении независимых СМИ.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Почти два месяца в стране идут протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
- Правительства Германии, Литвы, Латвии и Словакии не признали Лукашенко президентом.
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