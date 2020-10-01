Беларусь обвинила Украину в "недружественных жестах"
Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела, говорится в заявлении посольства
Беларусь считает недружественными высказывания представителей власти Украины о ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине.
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"Заявления Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, министра иностранных дел Украины, а также публичные высказывания руководства Украины о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, призывы к проведению новых выборов президента рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в беларуско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", – отмечается в заявлении.
В заявлении подчеркивается, что Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела и "самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время беларуское общество".
"Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины", – говорится в документе.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.
- Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям с оговорками присоединился и Кулеба.
- 23 сентября Лукашенко "тайно" принял присягу. Президент Зеленский заявил, что он может получить "что-то вроде Майдана".
- 30 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на заявления и действия Лукашенко, Беларусь "остается для Украины дружественным государством-соседом".
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