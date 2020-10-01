Беларусь обвинила Украину в "недружественных жестах"

Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела, говорится в заявлении посольства

Беларусь считает недружественными высказывания представителей власти Украины о ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Заявления Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, министра иностранных дел Украины, а также публичные высказывания руководства Украины о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, призывы к проведению новых выборов президента рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в беларуско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", – отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела и "самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время беларуское общество".

"Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины", – говорится в документе.

Читайте также: Власти Украины решили, как с 5 ноября будут называть Лукашенко

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.