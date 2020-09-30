Лукашенко поставил на Путина, но Беларусь остается для нас дружественной страной – Кулеба

Глава МИД посетовал, что Лукашенко предпочел "удушающие объятья" Путина, а не посредничество Украины в разрешении политического кризиса в Беларуси

Несмотря на заявления и действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, она остается для Украины дружественным государством-соседом. Об этом заявил РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, позиция властей о мерах против РБ будет зависеть от решения Евросоюза на эту тему, когда его примут, и в Киеве текст ЕС о санкциях "внимательно изучат".

"Украинская сторона будет принимать решение, исходя из национальных и политических интересов", – объяснил глава МИД.

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По мнению Кулебы, Украина могла бы стать нейтральным медиатором и содействовать в преодолении политического кризиса в Беларуси, но режим в РБ не пожелал этого.

"К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Лукашенко поставил все на удушающие объятия (президента России) Владимира Путина", – сказал Кулеба.

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Евгений Пилипенко

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