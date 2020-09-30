Лукашенко поставил на Путина, но Беларусь остается для нас дружественной страной – Кулеба
Глава МИД посетовал, что Лукашенко предпочел "удушающие объятья" Путина, а не посредничество Украины в разрешении политического кризиса в Беларуси
Несмотря на заявления и действия самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, она остается для Украины дружественным государством-соседом. Об этом заявил РБК-Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, позиция властей о мерах против РБ будет зависеть от решения Евросоюза на эту тему, когда его примут, и в Киеве текст ЕС о санкциях "внимательно изучат".
"Украинская сторона будет принимать решение, исходя из национальных и политических интересов", – объяснил глава МИД.
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По мнению Кулебы, Украина могла бы стать нейтральным медиатором и содействовать в преодолении политического кризиса в Беларуси, но режим в РБ не пожелал этого.
"К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Лукашенко поставил все на удушающие объятия (президента России) Владимира Путина", – сказал Кулеба.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.
- Европарламент не признал результаты президентских выборов. Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям с оговорками присоединился и Кулеба.
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23 сентября Лукашенко "тайно" принял присягу. Президент Зеленский заявил, что он может получить "что-то вроде Майдана".
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