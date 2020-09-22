Что Россия вливает в уши беларусам об Украине: инфографика ИМИ о кремлевской пропаганде

Плохой Майдан, вмешательство Украины в дела Беларуси, козни Запада и прочее – все эти российские нарративы зафиксированы в СМИ РБ. Они там годами

Россия активно воюет против Украины и на информационном фронте в СМИ Беларуси, где с 9 августа происходят массовые акции против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Об этом пишет Институт массовой информации, публикуя результаты совместного со Stopfake исследования.

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С 3 по 9 сентября на предмет фейков, манипуляций и дезинформации было проанализировано 44 статьи в СМИ Беларуси (Беларусь 1, ОНТ, СТВ, Белсат TV, TUT.BY, Наша Нiва, Euroradio, СБ. Беларусь сегодня, Sputnik.Беларусь, Naviny.by).

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В 19 материалах была зафиксирована дискредитация Майдана, в 13 заявлялось о том, что протесты в РБ – "очередная цветная революция", вдохновленная Западом, а в 10 сообщали о "вмешательстве Украины в дела Беларуси". Еще в двух публикациях утверждали, что Украина – "проблемная страна".

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Пропагандистские темы против Украины в российских СМИ (анализ 92 публикаций) не меняются годами:

— "Украина не выполняет Минских соглашений и нарушает договоренности" (28 публикаций);

— "Крым российский" и водоснабжение из Украины (19);

— "вмешательство Украины в дела Беларуси" (12);

— "экстремизм / национализм в Украине" (6).

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Евгений Пилипенко

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