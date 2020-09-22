Что Россия вливает в уши беларусам об Украине: инфографика ИМИ о кремлевской пропаганде
Плохой Майдан, вмешательство Украины в дела Беларуси, козни Запада и прочее – все эти российские нарративы зафиксированы в СМИ РБ. Они там годами
Россия активно воюет против Украины и на информационном фронте в СМИ Беларуси, где с 9 августа происходят массовые акции против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Об этом пишет Институт массовой информации, публикуя результаты совместного со Stopfake исследования.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
С 3 по 9 сентября на предмет фейков, манипуляций и дезинформации было проанализировано 44 статьи в СМИ Беларуси (Беларусь 1, ОНТ, СТВ, Белсат TV, TUT.BY, Наша Нiва, Euroradio, СБ. Беларусь сегодня, Sputnik.Беларусь, Naviny.by).
Читайте также: Тихановская назвала Путина мудрым руководителем
В 19 материалах была зафиксирована дискредитация Майдана, в 13 заявлялось о том, что протесты в РБ – "очередная цветная революция", вдохновленная Западом, а в 10 сообщали о "вмешательстве Украины в дела Беларуси". Еще в двух публикациях утверждали, что Украина – "проблемная страна".
Нажмите, чтобы рассмотреть:
Пропагандистские темы против Украины в российских СМИ (анализ 92 публикаций) не меняются годами:
— "Украина не выполняет Минских соглашений и нарушает договоренности" (28 публикаций);
— "Крым российский" и водоснабжение из Украины (19);
— "вмешательство Украины в дела Беларуси" (12);
— "экстремизм / национализм в Украине" (6).
Читайте также: Кравчук об интервью пропагандистке Кремля: Она – журналист, очень уважаю их работу
Комментарии