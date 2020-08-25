Сюр. Кравчук об интервью пропагандистке Кремля: Она – журналист, очень уважаю их работу

Первый президент описал ощущения от разговора с работницей рупора пропаганды РФ и заявил, что "никогда ни на кого из журналистов не пойдет в атаку"

Первый президент Леонид Кравчук, который около месяца назад дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой в эфире канала Россия 1, считает ее "журналисткой". Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кравчук заявил, что в разговоре ему не хотелось "положить ее на лопатки", как выразился интервьюер, хотя она "энергичная, эмоциональная, напористая" и ему "было приятно слушать, как она говорит". Он убежден, что делать это нужно с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вот если бы Путина я мог положить на лопатки, если бы я общался с ним – публично. Вот тогда я сказал – "это противник". Сама Кабеева – она мне не противник, она журналист", – считает первый президент.

Читайте также: "Украину нужно силой принуждать". Поток сознания Суркова - за минуту

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по минскому процессу добавил, что "очень уважает работу" таких как Скабеева: "Я знаю, какая это сложная работа. Они как разведчики ходят по лезвию, и за ними всегда миллионы. Эти миллионы делятся или туда, или туда".

Россия 1 – государственный телеканал РФ, один из основных ресурсов гибридной войны против Украины. По сути, один из видов информационных войск страны-оккупанта.

Необъявленная война продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе устами Скабеевой и ее подельников, что на востоке местные жители сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

Ранее представитель Донецка объяснил, зачем Кравчук дал интервью пропагандистам РФ: говорит, "смотрим реакцию Кремля и нашего общества, в том числе".

Читайте также: РФ пытается вывести Германию и Францию из темы Донбасса - переговорщик

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.