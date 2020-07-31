Кравчук дал интервью российскому пропагандистскому телеканалу

Глава Украины в ТКГ попытался объяснить находящимся в студии россиянам, что Украина и Россия должны договориться насчет Донбасса

Новоназначенный глава Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой на телеканале Россия 1.

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Интервью проходило в формате видеоконференции и длилось без малого 20 минут, во время которых Кравчук рассказал, как он видит свою работу в трехсторонней контактной группе, и пытался объяснить находящимся в студии россиянам, что Украина и Россия должны договориться насчет Донбасса, прекратить стрелять, научиться уважать друг друга. Ему отвечали в агрессивно-наступательной манере.

В какой-то момент разговор превратился в перебранку, собеседники говорили, перебивая друг друга, и Кравчук спросил у ведущей: "Я хоть слово сказал, что Россия Донбасс бомбила?".

Ближе к концу интервью Кравчук пригласил Скабееву в Киев и заявил, что сможет переубедить ее за несколько часов.

28 июля 2020-го второй президент Леонид Кучма вышел из переговорной минской группы .

. 30 июля первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.

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Наталия Медведева

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