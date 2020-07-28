Кучма вышел из переговорной минской группы. О причинах у Зеленского не говорят

Глава ТКГ в Минске Кучма больше не будет участвовать в переговорах по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма вышел из переговорного процесса в Минске по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В офисе президента не раскрыли причин отставки главы переговорной группы. Президент Владимир Зеленский отметил прогресс в Минске за последний год, поблагодарил Кучму за работу и сказал, что готов услышать его советы в будущем.

Кучма же ответил, что, если этом будет необходимо, готов делиться опытом и консультациями на пути по установлению мира.

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Марк Сировой

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