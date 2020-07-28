Кучма вышел из переговорной минской группы. О причинах у Зеленского не говорят
28.07.2020, 12:59
Леонид Кучма и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба Офиса президента)
Глава ТКГ в Минске Кучма больше не будет участвовать в переговорах по Донбассу
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма вышел из переговорного процесса в Минске по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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В офисе президента не раскрыли причин отставки главы переговорной группы. Президент Владимир Зеленский отметил прогресс в Минске за последний год, поблагодарил Кучму за работу и сказал, что готов услышать его советы в будущем.
Кучма же ответил, что, если этом будет необходимо, готов делиться опытом и консультациями на пути по установлению мира.
- В октябре 2019-го Кучма заявлял, что формула Штайнмайера не приведет к миру на Донбассе, а может вообще "сдать нас с потрохами".
- В конце мая 2020-го Зеленский сообщил, что Кучма просил снять его с должности и передать полномочия главы делегации в ТКГ министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову.
- 21 мая Резников сообщил, что Кучма не раз поднимал в Минске вопрос о деоккупации Крыма, но россияне на это "очень резко реагировали".
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