Кучма - о формуле Штайнмайера: "Это вообще сдать нас с потрохами"

Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Второй президент и представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что формула Штайнмайера не приведет к миру на Донбассе, поскольку не является формулой мира. Об этом он сказал сегодня в Черниговском университете, пишет Укринформ.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать ", - пояснил он.

Кучма снова подчеркнул, что проведение на оккупированном Донбассе выборов без предварительного вывода войск, разоружения боевиков и контроля украинской границы - это полный абсурд. Также второй президент отверг идею особого статуса для Донбасса. По его словам, это путь к конфедеративному устройству, который неприемлем для Украины.

Кроме того, подчеркнул он, прежде чем соглашаться на какие-либо условия, нужно учитывать нынешнее состояние оккупированной территории. "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно €100 млрд", - сказал Кучма, назвав восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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