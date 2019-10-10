Зеленский не видит в формуле Штайнмайера угрозы гражданской войны

Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что дискуссия вокруг формулы Штайнмайера не приведет к внутреннему конфликту в Украине. Об этом он сказал на сегодняшнем пресс-марафоне.

На вопрос журналистки, понимает ли он, что имплементация формулы Штайнмайера, по ее мнению, может привести к гражданскому конфликту в Украине, Зеленский ответил: "Я считаю, что это неправда. Это неправда, потому что в обществе запрос на прекращение войны. Если будут подогревать этот вопрос (формулы Штайнмайера, - ред.) и дальше, то может быть все, что угодно".

1 октября Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.

Позже вечером в Киеве более 500 противников этой формулы собрались на Майдане, протесты продолжаются до сих пор. Последняя акция в Киеве собрала около 10 тысяч человек. Протестующие считают имплементацию формулы – капитуляцией по российскому сценарию.

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