Экс-советник Пентагона о формуле Штайнмайера: Ловушка для Украины

Майкл Карпентер (Фото: LIGA.net)

Формула Штайнмайера, которую Европа хочет навязать Украине, сконцентрирована на отмене ответственности РФ за войну и принуждении Киева вести дела со ставленниками Кремля в Донбассе. Об этом заявил экс-заместитель помощника министра обороны США, старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.

"Это очень опасный путь", - охарактеризовал эксперт попытки навязать Украине сценарий по формуле Штайнмайера.

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Он пояснил, что тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть важнейшие предпосылки, прописанные в минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам в Донбассе и предоставлению специального статуса оккупированным территориям.

"Без возвращения контроля над международной границей, Украина не будет иметь суверенитет на этих территориях. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул Карпентер.

Он обратил внимание на то, каким способом вводится концепция формулы Штайнмайера. "В контексте международных дискуссий сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса (Донбасса, – ред.)," – подчеркнул экс-советник Пентагона.

Карпентер считает, что в этой риторике совсем не обращается внимание на роль страны-агрессора России в переговорах. "Это очень досадно, и я думаю, что следующий саммит в нормандском формате, откровенно говоря, станет чем-то вроде ловушки для Украины… Эта формула принуждает Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины", - отметил он.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера .

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