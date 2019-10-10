Два дня - один погибший: Зеленский объяснил спешку с переговорами

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что стремится провести встречу в нормандском формате как можно быстрее, потому что каждые два дня на фронте кто-то погибает. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона.

Президент считает, что для прекращения войны необходимо проводить встречи. По его словам, может быть либо прямая встреча с президентом России Владимиром Путиным, либо нормандский формат переговоров. "О прямой встрече никто не говорит, потому что все против", - сказал он. Уточняя, возможна ли такая прямая встреча, Зеленский сказал, что не знает.

Отвечая на вопрос о конкретных датах встречи в нормандском формате, Зеленский заявил: "У меня есть варианты даты, на которые мы соглашаемся. Потому что я считаю очень просто... статистика такая: два дня - один человек (погибший - ред.). Все скажут: а куда ты так быстро, куда ты рвешься в нормандский формат? Я рвусь? У меня такая табличка, с фамилиями. Два дня - один человек... Так мне нужно спешить, или нет?"

В то же время, по словам Зеленского, даты все еще согласовываются: "Ангела Меркель будет обсуждать этот вопрос с французской стороной, и потом они будут предлагать дату российской стороне".

При этом Зеленский поставил условия для проведения переговоров: "Не будет разведения (войск в Петровском и Золотом - ред.) - не будет нормандского формата".

1 октября Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера . Это было одним из условий России для проведения встречи в нормандском формате.

министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что Россия саботирует подготовку к переговорам в нормандском формате. 8 октября

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