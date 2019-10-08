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Пристайко привел три варианта по Донбассу: Минск, война или Кипр

Пристайко привел три варианта по Донбассу: Минск, война или Кипр - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.10.2019, 06:26

Один из вариантов, по словам главы МИД, - это "бросить все, усиливать армию и ждать очередной атаки"

Если попытка Киева выполнить минские соглашения закончится фиаско, придется переходить к другим сценариям. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он утверждает, что если выяснится, что президент РФ Владимир Путин "никогда ничего не сделает" по Минску и союзники Украины "больше не могут заставить его пойти на прогресс", президенту Владимиру Зеленскому "придется честно сказать гражданам, что этот трек мы больше не можем выполнять и нам никто не может помочь".

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Пристайко говорит, что тогда страна "вынуждена будет перейти к треку номер два": "Тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и мы никогда не сможем их вернуть. <...> Тогда нужно бросить все, усиливать армию и ждать очередной атаки", а также работать над тем, чтобы организовать миротворческую миссию ООН "между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях".

Еще один трек, по мнению министра, состоит в кипрском сценарии урегулирования (полное замораживание конфликта, полное прекращения взаимодействия с агрессором, принцип "худой мир лучше хорошей войны", - ред).

"Никогда больше не возвращаться к этой части Украины... Это когда мы совсем ничего не сможем сделать и нужно будет идти по кипрскому сценарию или по какому-то другому", - сказал Пристайко.

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