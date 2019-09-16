Богдан надеется на мир после переговоров Зеленского с Путиным

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суть и интонация телефонных разговоров президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным дают главе Офиса президента Андрею Богдану "надежду на завершение военного конфликта". Об этом он заявил BBC News Україна.

Когда именно будет это завершение, он не знает: "Когда на это придет время".

А вот самому Богдану дозвониться до российского "коллеги" (видимо, это руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, - ред.) не удалось.

"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить", - сказал глава ОПУ.

По его словам, помощнику Путина Владиславу Суркову, которого разведка и СМИ считают куратором террористических организаций ДНР/ЛНР в Донбассе, у Зеленского он не звонил.

"Я, по дипломатическим правилам, должен контактировать только с своим визави в этой стране", - уточнил он.

С начала 2014 года России оккупировала 7% Украины. Эти территории до сих пор не возвращены под контроль Украины.

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