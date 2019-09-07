Зеленский поговорил с Путиным о "нормализации диалога"

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога", - сказано в сообщении.

Также Зеленский и Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того речь шла о дальнейших шагах в рамках минского процесса.

Сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных.

Президент Дональд Трамп назвал обмен, возможно, первым шагом к миру.

Меджду тем, старший директор Центра Байдена Майкл Карпентер предостерег от трактовки последнего обмена пленными как шага к прекращению войны в Донбассе, ведь, по его словам, ни одна страна мира не стимулирует президента страны-агрессора Владимира Путина к деэскалации.