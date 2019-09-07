Зеленский поговорил с Путиным о "нормализации диалога"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога", - сказано в сообщении.
Также Зеленский и Путин договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того речь шла о дальнейших шагах в рамках минского процесса.
Сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных.
Президент Дональд Трамп назвал обмен, возможно, первым шагом к миру.
Меджду тем, старший директор Центра Байдена Майкл Карпентер предостерег от трактовки последнего обмена пленными как шага к прекращению войны в Донбассе, ведь, по его словам, ни одна страна мира не стимулирует президента страны-агрессора Владимира Путина к деэскалации.