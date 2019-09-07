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Эксперт из США призвал не переоценивать значение обмена

Эксперт из США призвал не переоценивать значение обмена - Фото
Майкл Карпентер
07.09.2019, 22:07

Сокращение Европейской инициативы сдерживания и замораживание военной помощи Украине "дает Путину именно то, что он хочет", считает Майкл Карпентер

Старший директор Центра Байдена Майкл Карпентер предостерег от трактовки последнего обмена пленными как шага к прекращению войны в Донбассе, ведь, по его словам, ни одна страна мира не стимулирует президента страны-агрессора Владимира Путина к деэскалации. Об этом Карпентер написал в Twitter.

Он отметил, что, безусловно, есть причина для радости по поводу освобождения 35 украинцев.

Карпентер также отметил, что понимает разочарование семей погибших в катастрофе Боинга рейса МН17 из-за того, что Украина передала России возможного свидетеля этого происшествия Владимира Цемаха.

"Я бы очень осторожно трактовал это как шаг к прекращению войны. Август был одним из самых кровавых месяцев в Донбассе за долгое время. Что еще важнее, ни одна страна не стимулирует Путина к деэскалации", - написал он.

Эксперт также отметил, что одностороннее сокращение президентом США Дональдом Трампом Европейской инициативы сдерживания и его замораживание военной помощи Украине "дает Путину именно то, что он хочет, без единой уступки со стороны Кремля".

Ранее именно Трамп назвал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, возможно, первым шагом к миру

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