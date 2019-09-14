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Климкин предостерег Зеленского: Чтобы РФ не втюхала нам Донбасс

Климкин предостерег Зеленского: Чтобы РФ не втюхала нам Донбасс - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.09.2019, 14:00

Бывший министр иностранных дел выразил надежду, что Украина подготовится к переговорам и будет знать, "что сколько стоит и какие ставки"

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин предостерег президента Владимира Зеленского от уступок в переговорном процессе с Россией, чтобы Украину "не затянули неконтролируемые процессы". Об этом Климкин заявил в комментарии УП.

По словам Климкина, президент РФ Владимир Путин будет создавать для Зеленского условие, от которого второму будет тяжело отказаться: "И то что он расширил формат, больше людей освободил, это именно идея создать не политическую, а эмоциональную ловушку. Я очень надеюсь, что Зеленский на это не пойдет". 

"Важно чтоб Россия, используя российский сленг, нам не втюхала Донбасс на своих условиях и чтобы нас это не затянуло в никуда. На самом деле российская тактика заключается в том, чтобы процессы в Украине стали неконтролируемыми, чтобы был такой полураспад в сторону очень глубокой федерализации", - заявил бывший министр. 

Климкин выразил надежду, что Украина подготовится к переговорам и будет знать, "что сколько стоит и какие ставки".

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