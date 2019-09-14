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Климкин: Не выдать Цемаха было просто невозможно

Климкин: Не выдать Цемаха было просто невозможно - Фото
Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
14.09.2019, 12:22

По словам бывшего министра иностранных дел, другой опции при обмене пленными у президента Владимира Зеленского не было

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что президент Владимир Зеленский сделал все правильно, выдав боевика Владимира Цемаха России. Об этом он заявил в интервью НВ

По словам Климкина, другого варианта у президента не было, а потому по обмену пленными он "все сделал правильно". 

"Не выдать Цемаха было просто невозможно. Конечно, эта выдача создала для нас несколько вызовов. В частности в Голландии сейчас мы должны объяснить это решение", - заявил Климкин. 

"Почему это именно сейчас произошло? После саммита Большой семерки и к Нормандского формата. Это сознательно Путин делает, чтобы сделать определенную эмоциональную воронку, определенный эмоциональный драйв", - резюмировал Климкин. 

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Владимир Зеленский павел климкин
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