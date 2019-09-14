Климкин: Не выдать Цемаха было просто невозможно

Павел Климкин Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что президент Владимир Зеленский сделал все правильно, выдав боевика Владимира Цемаха России. Об этом он заявил в интервью НВ.

По словам Климкина, другого варианта у президента не было, а потому по обмену пленными он "все сделал правильно".

"Не выдать Цемаха было просто невозможно. Конечно, эта выдача создала для нас несколько вызовов. В частности в Голландии сейчас мы должны объяснить это решение", - заявил Климкин.

"Почему это именно сейчас произошло? После саммита Большой семерки и к Нормандского формата. Это сознательно Путин делает, чтобы сделать определенную эмоциональную воронку, определенный эмоциональный драйв", - резюмировал Климкин.

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