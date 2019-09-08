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Появились детали вывоза Цемаха из Донецка: погиб разведчик

Появились детали вывоза Цемаха из Донецка: погиб разведчик - Фото
Владимир Цемах (фото - radiosvoboda.org)
08.09.2019, 10:39

Во время спецоперации один из разведчиков погиб, другой - потерял ногу

В операции по вывозу фигуранта дела о катастрофе МН17, боевика Владимира Цемаха из временно оккупированного Донецка, кроме спецслужб, участвовали бойцы 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, один из разведчиков погиб, другой - потерял ногу. Об этом сообщают Донбасс.Реалии.

По словам одного из участника операции, который говорил на условиях анонимности, при вывозе Цемаха 27 июня был смертельно ранен сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный. 

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"С нашей стороны подготовка к операции заняла буквально сутки. Другие службы, конечно, готовились к ней дольше, но детали мы, как всегда, умышленно не расспрашивали", - отметил он.

Он уточнил, что Цемаха необходимо доставить живым.

"Нашей задачей было, собственно, перевозка Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга", - рассказал разведчик.

По его словам, участок, на котором двигались разведчики, с той стороны контролировала так называемая сотая бригада гвардии террористической организации ДНР.

"Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжному и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и "сорвал" ПМН (противопехотная мина, - ред.). Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. Наконец, Сашу вывозили сознания, а второй боец потерял ногу", - добавил разведчик.

Колодяжный умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание.

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Владимир Зеленский владимир цемах Александр Колодяжный
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