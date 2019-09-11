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Международное следствие теперь считает Цемаха подозреваемым

Международное следствие теперь считает Цемаха подозреваемым - Фото
Владимир Цемах (Фото: EPA)
11.09.2019, 16:48

JIT пересмотрела статус Цемаха после появления новой информации

Международная следственная группа (JIT) по делу катастрофы Боинга рейса MH17 перевела Владимира Цемаха из статуса свидетеля в статус подозреваемого. Об этом сообщает DW со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, JIT и прокурор Нидерландов распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, Цемаха теперь рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

По словам Пири, решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого самолета.

Кати Пири была одним из сорока депутатов Европейского парламента, которые обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена пленными с Россией.

В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала Цемаха.

По сообщениям СМИ, прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать его.

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нидерланды MH17 владимир цемах
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