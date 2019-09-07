Голландия просит Россию выдать Цемаха - СМИ

Владимир Цемах в аэропорту Внуково (скриншот с видео)

Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого сегодня в рамках обмена Украина передала России.

Об этом сообщают голландские СМИ, в частности, NOS и nu.nl.

Ранее о таком требовании голландской стороны сообщило российское издание Insider.

Ранее сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых подозреваемый по делу МН17 Владимир Цемах.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России Цемаха.

Хотя ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Цемах ранее был допрошен в Украине с учетом всех требований европейских партнеров. В том числе, по его словам, подозреваемого допросили члены нидерландской следственной группы.