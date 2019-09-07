Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Голландия просит Россию выдать Цемаха - СМИ

Голландия просит Россию выдать Цемаха - СМИ - Фото
Владимир Цемах в аэропорту Внуково (скриншот с видео)
07.09.2019, 18:25

Ранее правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России подозреваемого по делу МН17

Прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого сегодня в рамках обмена Украина передала России.

Об этом сообщают голландские СМИ, в частности, NOS и nu.nl.

Ранее о таком требовании голландской стороны сообщило российское издание Insider.

Ранее сегодня произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых подозреваемый по делу МН17 Владимир Цемах.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России Цемаха.

Хотя ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Цемах ранее был допрошен в Украине с учетом всех требований европейских партнеров. В том числе, по его словам, подозреваемого допросили члены нидерландской следственной группы.

Напишите нам
экстрадиция MH17 голландия выдача владимир цемах
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 