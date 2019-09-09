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"РФ надавила на Украину". Австралия разочарована выдачей Цемаха

"РФ надавила на Украину". Австралия разочарована выдачей Цемаха - Фото
Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн (фото - ЕРА)
09.09.2019, 14:28

Обеспечить правосудие теперь будет сложнее, если Владимир Цемах будет в РФ. Это будет особенно разочаровывающим для семей жертв, заявили в Канберре.

Австралия признает важность для Украины возвращения домой узников РФ и "понимает их и их родных счастье", но разочарована тем, что Киев выдал россиянам террориста Владимира Цемаха - "человека, представляющего интерес в связи со сбиванием MH17". Об этом говорится в заявлении офиса министра иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн.

Канберра подчеркивает: они просили Киев обеспечить, чтобы Цемаха допросили следователи объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии, и "выражали глубокую обеспокоенность" насчет перспективы его включения в любой обменный список.

Вместе с тем, Австралия признает - Украина столкнулась "с огромным давлением" со стороны России: в Кремле требовали включить террориста в список.

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МИД Австралии приветствовал подтверждение от прокурора Нидерландов, что выдача Цемаха стране-оккупанту не повлияет на начало судебного преследования четырех подозреваемых в голландском суде в марте 2020 года.

У Пэйн подчеркнули: они вместе с Нидерландами "начали переговоры с РФ о ее роли в уничтожении MH17", поскольку улики JIT "указывают, что Россия была непосредственно вовлечена в убийство". Эти переговоры продолжаются.

СправкаСамолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

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