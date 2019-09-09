Советник Зеленского: Выдача Цемаха не испортит отношений с ЕС

Андрей Ермак (фото - скриншот видео телеканал 24)

Помощник президента и глава переговорной группы по обмену пленными между Украиной и РФ Андрей Ермак считает, что выдача агрессорам Владимира Цемаха не должна повлиять на политические отношения Киева с западными партнерами. Об этом он рассказал в интервью УП.

Переговорщик считает, что санкции стран ЕС против России будут сохранены, поскольку были учреждены из-за комплекса причин.

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"Что касается каких-то последствий политических ... Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решения о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемах станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", - ответил Ермак на вопрос журналистов о том, как могут измениться отношения между Киевом и Брюсселем после выдачи РФ свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

Он также подтвердил слова президента Владимира Зеленского, что все следственные действия по Цемаху были выполнены. Если же Цемах еще нужен Нидерландам для расследования, то у них, считает Ермак, есть все международно-правовые механизмы, позволяющие согласовать этот вопрос с РФ.

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"Насколько мне известно, и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и тому подобное. И это рабочий механизм", - подытожил он.

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