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В ПАСЕ, куда позволили вернуться России, высказались о Цемахе

В ПАСЕ, куда позволили вернуться России, высказались о Цемахе - Фото
Владимир Цемах (Фото: EPA)
09.09.2019, 21:42

Глава комитета считает, что переданный в РФ боевик должен быть доступным для следователей по делу о MH17

Председатель комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека Торхилдур Сунна Айварсдоттир заявила 9 сентября, что приветствует обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщается на сайте ассамблеи.

По словам чиновницы, Владимир Цемах как лицо, интересующее следователей по делу о гибели рейса MH17, должен оставаться доступным нидерландским органам, которые расследуют это дело.

"То, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию, не означает, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью", - отметила Айварсдоттир.

По ее словам, в октябре комитет по юридическим вопросам назначит докладчика, который выскажет оценку прогресса в расследовании упомянутого дела.

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