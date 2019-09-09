В ПАСЕ, куда позволили вернуться России, высказались о Цемахе

Владимир Цемах (Фото: EPA)

Председатель комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека Торхилдур Сунна Айварсдоттир заявила 9 сентября, что приветствует обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщается на сайте ассамблеи.

По словам чиновницы, Владимир Цемах как лицо, интересующее следователей по делу о гибели рейса MH17, должен оставаться доступным нидерландским органам, которые расследуют это дело.

"То, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию, не означает, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью", - отметила Айварсдоттир.

По ее словам, в октябре комитет по юридическим вопросам назначит докладчика, который выскажет оценку прогресса в расследовании упомянутого дела.

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