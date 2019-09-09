Адвокат рассказал, что будет с показаниями Цемаха для следствия

Российский адвокат Николай Полозов в эфире Радио НВ рассказал, что может ожидать показания свидетеля в деле о крушении самолета рейса MH17 Владимира Цемаха. По его мнению, сведения, предоставленные Цемахом нидерландским следователям, абсолютно пригодны для Гаагского трибунала.

"Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и так далее. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и остальные доказательства", - объяснил адвокат.

При этом он добавил, что отказ от показаний Цемаха будет выглядеть нелепо. Тогда, по мнению адвоката, будет два вида доказательств - полученные в Украине и в России. "Более поздние показания будут восприниматься более критично", - считает он.

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Полозов также отмечает, что у голландской стороны есть шанс на экстрадицию Цемаха из РФ.

"У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства", - сказал адвокат. И добавил: будет Россия выдавать Цемаха или нет - это вопрос политической воли.

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