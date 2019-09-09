Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Адвокат рассказал, что будет с показаниями Цемаха для следствия

Адвокат рассказал, что будет с показаниями Цемаха для следствия - Фото
Николай Полозов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 19:40

По мнению Николая Полозова, отказ от показаний Цемаха будет выглядеть нелепо

Российский адвокат Николай Полозов в эфире Радио НВ рассказал, что может ожидать показания свидетеля в деле о крушении самолета рейса MH17 Владимира Цемаха. По его мнению, сведения, предоставленные Цемахом нидерландским следователям, абсолютно пригодны для Гаагского трибунала.

"Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и так далее. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и остальные доказательства", - объяснил адвокат.

При этом он добавил, что отказ от показаний Цемаха будет выглядеть нелепо. Тогда, по мнению адвоката, будет два вида доказательств - полученные в Украине и в России. "Более поздние показания будут восприниматься более критично", - считает он.

Читайте также: Дело MH17: Германия прокомментировала передачу Цемаха России

Полозов также отмечает, что у голландской стороны есть шанс на экстрадицию Цемаха из РФ. 

"У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства", - сказал адвокат. И добавил: будет Россия выдавать Цемаха или нет - это вопрос политической воли.

Читайте также: "РФ надавила на Украину". Австралия разочарована выдачей Цемаха

Напишите нам
владимир цемах показания экстрадиция Цемаха Николай Полозов авиакатастрофа МН17
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 