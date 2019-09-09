Дело MH17: Германия прокомментировала передачу Цемаха России

Штеффен Зайберт (Фото: EPA)

Передача российской стороне одного из главных свидетелей по делу МН17 не означает, что усилия по привлечению виновных к ответственности будeт прекращены. Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

"Что касается расследования катастрофы самолета МН17, то совершенно ясно, что освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, или что усилия определить виновных не будут продолжены", - сказал Зайберт.

По его словам, следует сконцентрироваться на украинцах, которые были освобождены благодаря этому обмену и смогли вернуться домой.

Такое развитие в итоге дает определенную надежду, что этот обмен предоставит позитивный импульс для других важных мероприятий выполнения Минских соглашений, отметил представитель Меркель.

Повлияет ли обмен на сроки проведения саммита нормандской четверки, Зайберт напрямую не ответил.

"Я не могу назвать дату саммита. Только могу сказать, что подготовка к такой встрече на высшем уровне в нормандской формате продолжается, федеральное правительство принимает в ней участие", - сказал спикер правительства Германии.

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