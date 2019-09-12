Нидерланды подняли вопрос об обмене Цемаха среди послов ЕС

Владимир Цемах (Фото: EPA)

Вчера на встрече послов ЕС Нидерланды выразили большую озабоченность тем, что вопрос об обмене боевика Владимира Цемаха не был упомянут в заявлении ЕС. Об этом сообщил в Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность и критически отозвавшись о том, что вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому поводу", - написал Йозвяк.

the Dutch brought up the issue of #Tsemakh among EU ambassadors yesterday expressing great concern & were critical that it wasn't mentioned in the EU statement. but it is unlikely that there will be further talks on this for now. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 сентября 2019 г.

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