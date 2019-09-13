Климкин раскрыл суть формулы Штайнмайера

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире Шустер live на канале Украина рассказал, что представляет собой предложение экс-главы МИД Германии, федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Сейчас в оккупированном Донбассе есть оккупационная администрация. По определению - никакого статуса, кроме оккупационной, у нее не может быть. Ни нормального, ни специального, ни особенного - никакого. Ноль. Что нужно для того, чтобы там появились люди, с которыми мы будем разговаривать? Сначала - это безопасность, что там происходит. А потом должна быть какая-то нормальная кампания - выборы. Не идеальные, но свободные и честные", - пояснил экс-министр.

Далее, по его словам, должны появиться люди с определенным статусом, а после - переходной период.

"И тогда после выборов - подчеркиваю, нормальных выборов, можно получить элементы этого особого статуса, особого самоуправления", - добавил Климкин.

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Говоря о заинтересованности страны-агрессора России, экс-чиновник сказал, что ее цель- легитимизация действующих боевиков.

"Поэтому она хочет особый статус без любых условий, в результате фейковых "выборов". Мы говорим: сначала реальные выборы, с нами, с доступом СМИ, политических партий. Конечно, там должны принимать участие временно перемещенные лица - это их земля также. Реальные выборы - это будет организовано, как президент Зеленский сегодня сказал - после выведения войск. А потом тогда элементы особого статуса", - объяснил Климкин.

Он отметил, что особый статус может предусматривать "особые элементы внутренней безопасности". "Например, особой полиции", - уточнил экс-глава МИД.

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И добавил: Россия называет формулой Штайнмайера совсем другой план - "фарс вместо выборов"

"Договоримся или нет, кто выиграет, поставим этих людей. А потом - элементы особого статуса и мы легитимизируем непосредственно оккупацию Донбасса", - объяснил он.