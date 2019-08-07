Зеленский сказал, кто займется реинтеграцией Донбасса: список

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в составе комиссии по вопросам правовой реформы. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Рабочая группа будет осуществлять наработки правовых основ "по созданию условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и населения, которое на них проживает".

В состав группы вошли:

Антон Кориневич - постоянный представитель президента в АРК, кандидат юридических наук, доцент, глава рабочей группы.

Валерия Лутковская - представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в трехсторонний контактной группе, заместитель главы рабочей группы (по согласию).

Александр Павличенко - исполнительный директор общественного союза Украинский Хельсинский союз по правам человека, заместитель главы рабочей группы (по согласию).

Надежда Волкова - директор общественной организации Украинская правовая консультативная группа (по согласию).

Тимур Короткий - профессор кафедры международного и европейского права Национального университета Одесская юридическая академия (по согласию).

Александр Лисовой - глава Донецкого апелляционного суда (по согласию).

Гюндуз Мамедов - прокурор АРК, кандидат юридических наук (по согласию).

Роман Мартыновский - адвокат общественной организации Региональный центр прав человека (по согласию).

Роман Романов - директор программы "Права человека и правосудие" Международного фонда Возрождение (по согласию).

Дарья Свиридова - координатор образовательных программ для юристов общественного союза Украинский Хельсинский союз по правам человека, адвокат (по согласию).

Оксана Сенаторова - доцент кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (по согласию).

30 июля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в сентябре команда Зеленского презентует стратегию реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, которая станет "резким толчком" в этом вопросе.