В ОПУ заявили, что нужен резкий толчок в реинтеграции Донбасса

Донецк, 9 мая 2019 г - скриншот с видео

В сентябре команда президента Владимира Зеленского презентует стратегию реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, которая станет "резким толчком" в этом вопросе. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Журналист привел мнение конфликтологов о том, что пять лет оккупации – это срок, после которого реинтегрировать население очень сложно.

"Нам кажется, что мы сможем их вернуть. Здесь же вопрос не только в том, что мы вернем умы тех людей, а и как к ним будут относиться в остальной Украине. С этим надо точно так же работать", - сказал Тимошенко.

Он считает, что на оккупированных территориях живут украинцы. "Мы говорим не о террористах, боевиках, а о людях, которые вынужденно там остались, не участвуют в военных и информационных баталиях. Таких много, и их нужно пытаться вернуть", - сказал он.

Тимошенко отметил, что реинтеграцию населения Донбасса начнут со строительства новых дорог и КПВВ. "Люди должны приезжать и видеть, что здесь все меняется очень быстро", - добавил замглавы ОПУ.

По его словам, в целом стратегия реинтеграции будет представлена в сентябре.

"Эту стратегию нет смысла держать в секрете. Поэтому мы хотим в сентябре вынести ее на публичное обсуждение. Необходим резкий толчок в этом вопросе", - сказал Тимошенко.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что некий план Зеленского по Донбассу обсуждается в Минске, "поэтому публично мы его не комментируем".