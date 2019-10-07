Разумков сообщил, когда начнут писать новый закон по Донбассу

Дмитрий Разумков (Фото: А.Нестеренко/пресс-служба ВР/Facebook)

Работа над новым законом об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнется не раньше, чем состоится встреча в нормандском формате. Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе Свобода слова.

По его словам, законопроект не обязательно должен полностью отличаться от действующего соответствующего закона.

Разумков заверил, что к работе над законопроектом обязательно привлекут общественность и экспертов. Он в прямом эфире пригласил присоединиться к группе разработчиков законопроекта председателя правления ГС ОПОРА Ольгу Айвазовскую.

Читайте также: Зеленский про закон о статусе ОРДЛО: Напишем вместе