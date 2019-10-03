Зеленский про закон о статусе ОРДЛО: Напишем вместе

Президент Владимир Зеленский пообещал, что работа над новым законом о статусе отельных районов Донбасса будет вестись в сотрудничестве со всем обществом. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном сегодня.
"Будет новый закон. Будем ли мы сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и с публичным обсуждением со всем украинским обществом. Не перейдя ни одной красной линии. Так что - никакой капитуляции", - заявил президент.
Нынешняя редакция закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2019 года.
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