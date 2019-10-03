Зеленский про закон о статусе ОРДЛО: Напишем вместе

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский пообещал, что работа над новым законом о статусе отельных районов Донбасса будет вестись в сотрудничестве со всем обществом. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном сегодня.

"Будет новый закон. Будем ли мы сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и с публичным обсуждением со всем украинским обществом. Не перейдя ни одной красной линии. Так что - никакой капитуляции", - заявил президент.

Нынешняя редакция закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2019 года.

1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.

Позже вечером в Киеве более 500 человек собрались на Майдане из-за этого решения, протесты продолжились и вчера: видео.

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