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Зеленский про закон о статусе ОРДЛО: Напишем вместе

Зеленский про закон о статусе ОРДЛО: Напишем вместе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
03.10.2019, 20:52

Президент заверил, что в новом законе не будет перейдена ни одна "красная линия"

Президент Владимир Зеленский пообещал, что работа над новым законом о статусе отельных районов Донбасса будет вестись в сотрудничестве со всем обществом. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном сегодня.

"Будет новый закон. Будем ли мы сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе, в сотрудничестве и с публичным обсуждением со всем украинским обществом. Не перейдя ни одной красной линии. Так что - никакой капитуляции", - заявил президент.

Нынешняя редакция закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2019 года.

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