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Пристайко: Путин ищет основания отменить нормандскую встречу

Пристайко: Путин ищет основания отменить нормандскую встречу - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.10.2019, 07:42

Глава украинского МИД подчеркивает: президенту России выгодно держать "привязанной к себе" Украину с помощью подконтрольной ему части Донбасса

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV, что встреча лидеров государств на нормандском саммите постоянно откладывается из-за "саботажа" со стороны президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Я не вижу заинтересованности РФ во встрече. По крайней мере, сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше. Сначала мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя и дата была предложена французами. Сейчас три лидера готовы, предлагается новый набор дат, но мы не слышим готовности от России", - объяснил глава МИД.

По словам Пристайко, Путин ищет "новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу", поскольку его устраивает нынешняя ситуация в Донбассе.

"Эти полтора или два миллиарда, которые он тратит, чтобы нас всех держать привязанными к себе, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, его, мне кажется, устраивают", - подытожил министр.

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владимир путин нормандский формат вадим пристайко нормандский саммит
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