В Слуге народа рассказали, зачем согласовали формулу Штайнмайера

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга в кулуарах Рады заявил, что согласование формулы Штайнмайера (ФШ) было "техническим шагом" для перехода к переговорам в нормандском формате.

Депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко также добавил во время выступления в парламенте, что согласование формулы было условием Кремля для начала переговоров в нормандском формате.

"Почему надо было это (согласовать ФШ – ред.) сделать? Потому что это условие, требование России для проведения саммита в нормандском формате. Это их условие для диалога президентов", - объяснил депутат.

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