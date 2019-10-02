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В Слуге народа рассказали, зачем согласовали формулу Штайнмайера

В Слуге народа рассказали, зачем согласовали формулу Штайнмайера - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 12:12

В президентской партии рассчитывают, что вчерашние события в Минске поспособствуют скорейшему началу нормандского саммита

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга в кулуарах Рады заявил, что согласование формулы Штайнмайера (ФШ) было "техническим шагом" для перехода к переговорам в нормандском формате.

Депутат фракции Слуга народа и глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко также добавил во время выступления в парламенте, что согласование формулы было условием Кремля для начала переговоров в нормандском формате.

"Почему надо было это (согласовать ФШ – ред.) сделать? Потому что это условие, требование России для проведения саммита в нормандском формате. Это их условие для диалога президентов", - объяснил депутат. 

Читайте также: Опубликованы письма с формулой Штайнмайера, подписанные в Минске

 

 

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Слуга народа минск формула штайнмайера ткг Давид Арахамия Богда яременко
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