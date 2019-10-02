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Формула Штайнмайера: еще в двух городах прошли протесты - фото

Формула Штайнмайера: еще в двух городах прошли протесты - фото - Фото
Фото: hromadske.ua
02.10.2019, 06:47

В Харькове протестовали против формулы Штайнмайера

В Харькове несколько десятков человек, которые восприняли заявление президента Украины Владимира Зеленского о согласовании формулы Штайнмайера шагом к капитуляции, они вышли под здание областного управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Hromadske.

Во время акции замечены флаги Фрайкора, Национальной дружины и Демократического топора.

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Участники акции написали обращение в СБУ о привлечении к ответственности второго президента Украины Леонида Кучмы и других участников трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Во Львове на протест вышли представители Национального корпуса, они выступили против капитуляции Украины перед Кремлем.

Фото: facebook.com/NClviv5

Начальник штаба Нацкорпуса области передал требования активистов заместителю председателя Львовской облгосадминистрации и представителю СБУ.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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Владимир Зеленский Львов протесты Харьков формула леонид кучма
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