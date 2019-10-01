Партия ЕС: Сегодня формулой Штайнмайера называется формула Путина

Формулы Штайнмайера как составляющей части минских соглашений не существует. С таким заявлением выступила партия Европейская солидарность в ответ на принятые сегодня на заседании ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе решения. Заявление опубликовано в Facebook.

"Сегодня формулой Штайнмайера называется формула Путина, который кардинально меняет последовательность действий, которые были предусмотрены минскими соглашениями, отбрасывает дорожную карту минских соглашений, которая была предложена общей позицией Украины, Германии и Франции в нормандском формате", - сказал лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

Он отметил, что компонент безопасности, который обеспечивает полный вывод иностранных оккупационных войск с украинской территории и разоружение незаконных вооруженных формирований не может быть отброшен.

В партии напоминают о необходимости обеспечения участия украинских политических сил и украинских кандидатов в избирательном процессе, возвращения временно перемещенных лиц и их активного участия в избирательном процессе. Без этого, заявил пятый президент, никакие выборы не могут быть признаны легитимными и отвечающими свободному волеизъявлению украинских граждан.

"В таких условиях мы настаиваем, что подписание названной формулы российского происхождения, формулы Путина, де-факто означает: ослабление или даже снятие санкций против Российской Федерации; легитимизацию российской оккупации оккупированного Донбасса; легитимизацию незаконного референдума Крыма и незаконной аннексии Крыма", - сказал Порошенко.

В партии ЕС заявили, что никогда не пойдут на это, солидаризуются с акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов.

Сегодня Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера, которая будет имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который парламент разработает "в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом" в моменту завершения срока действия существующего временного закона - 31 декабря 2019 года.