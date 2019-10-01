Сайдик пояснил, как именно в Минске утвердили формулу Штайнмайера

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске закрепили формулу Штайнмайера не единым документом. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет Интерфакс.
"По рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, - пояснил Сайдик.
И уточнил, что под каждым письмом стоят подписи авторов. Отвечая на вопрос, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".
Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.
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