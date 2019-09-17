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Что такое формула Штайнмайера: объяснение главы МИД Пристайко

Что такое формула Штайнмайера: объяснение главы МИД Пристайко - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 08:42

Министр иностранных дел рассказал о специфике использования формулы Штайнмайера во временно оккупированном Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что так называемая формула Штайнмайера предусматривает, каким образом будет применяется на практике закон об особом статусе ОРДЛО. Об этом он заявил вчера в эфире программы Свобода слова канала ICTV.

"Вы знаете, что это закон (об особом статусе, - ред.) заканчивается 31 декабря этого года. В этой связи все равно нам всем придется принимать решение, чтобы обновить этот закон или принять новый закон – это решение мы оставим за нашими законодателями", - отметил Пристайко.

Он считает, что задача лидеров - согласиться на формат использования этого закона.

"Предусматривает он следующее, что в день проведения местных выборов этот закон применяется в предыдущем полном формате, и в конце, когда ОБСЕ признает, что эти выборы прошли в соответствии с высокими стандартами, тогда этот закон об особом статусе региона начинает применяться на постоянной основе. Вот и все, больше ничего нет. То, что было на росТВ, будут ли выборы под дулами "калашниковых", будут ли выведены войска в этот конкретный момент, - это не обсуждается. Все, что обсуждается дальше, выходит за формат, о чем договорились лидеры", - подчеркнул Пристайко.

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