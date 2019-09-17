Что такое формула Штайнмайера: объяснение главы МИД Пристайко

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что так называемая формула Штайнмайера предусматривает, каким образом будет применяется на практике закон об особом статусе ОРДЛО. Об этом он заявил вчера в эфире программы Свобода слова канала ICTV.

"Вы знаете, что это закон (об особом статусе, - ред.) заканчивается 31 декабря этого года. В этой связи все равно нам всем придется принимать решение, чтобы обновить этот закон или принять новый закон – это решение мы оставим за нашими законодателями", - отметил Пристайко.

Он считает, что задача лидеров - согласиться на формат использования этого закона.

"Предусматривает он следующее, что в день проведения местных выборов этот закон применяется в предыдущем полном формате, и в конце, когда ОБСЕ признает, что эти выборы прошли в соответствии с высокими стандартами, тогда этот закон об особом статусе региона начинает применяться на постоянной основе. Вот и все, больше ничего нет. То, что было на росТВ, будут ли выборы под дулами "калашниковых", будут ли выведены войска в этот конкретный момент, - это не обсуждается. Все, что обсуждается дальше, выходит за формат, о чем договорились лидеры", - подчеркнул Пристайко.

12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров стран нормандской четверки будет обсуждаться формула Штайнмайера .

ывший глава МИД Павел Климкин объяснил , что такое формула Штайнмайера и в чем сложности с пониманием ее реализации. 14 сентября б

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