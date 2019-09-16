"Сдача интересов": что говорят в оккупации о местных выборах

Центр Луганска (фото - LIGA.net)

Проукраински настроенные жители Луганска раскритиковали идею проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса без предварительного вывода войск РФ и закрытия границы. Об этом сообщили LIGA.net несколько собеседников на правах анонимности.

"Лично я отношусь к этой идее отрицательно. Сначала нужно закрыть границу и разобраться с боевиками, а только потом проводить выборы. Голосовать за Пасечника (главарь террористов ЛНР, - ред.) лично я не желаю. А по-другому пока тут не может быть под дулами автоматов. Однозначно, это сдача интересов Украины и отдаление мира", - отметил луганчанин Сергей.

Другой собеседник уточнил, что пророссийски настроенные жители держат курс на РФ, так как "тема Украины сейчас ушла".

"Это самое печальное. Все именно туда настроены. Может, им деваться некуда, скорее всего, подстроились под это. Время идет, а ничего не меняется, только хуже. Местное население ничего не видит тут хорошего, кто может, тот "перелазит" на ту сторону, а кто не может, тот сидит и ждет подачку от России", - добавил он.

Луганчанка Марина уточнила, что информацию получить о том, что происходит на подконтрольной Украине территории, все также непросто.

"Работают российские и местные телеканалы, украинские сайты заблокированы. Крайне редко сейчас говорят (о событиях в Украине, - ред.). А это нас очень интересует, даже, когда обмен пленными был проведен, мы думали хоть какие-то оценки покажут со стороны Украины. Позже я слышала от знакомых, что там (в Киеве, - ред.) как героев их встретили, а в России даже имена и фамилии не назвали. Мне кажется, что Зеленский все-таки умеет нравиться политикам и договариваться, он выглядит такой обаяшкой", - объяснила она.

заявил , что Украина предлагает проведение одновременных местных выборов по всей территории, включая оккупированный Донбасс. 13 сентября Пристайко

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