Порошенко: Согласованной формулы Штайнмайера не существует

Петр Порошенко (Фото: скриншот видео 5 канал/Youtube)

Пятый президент и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что согласованной формулы Штайнмайера не существует. Об этом он сказал в интервью 5 каналу.



"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем согласованной, не существует", - сказал Порошенко.

Он пояснил, что раньше были предложения тогдашнего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В них, в частности, говорилось о том, что, когда будет гарантирована безопасность и свобода волеизъявления избирателей, закон об особом режиме местного самоуправления будет введен не через два недели после выборов, когда избирательные комиссии подсчитают итоги выборов, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы были свободными.

"Никаких других позиций по перетасовки, что мы организуем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем - это все выдумки Путина", - отметил пятый президент.

Порошенко заявил, что соглашение, которое называют "формулой Штайнмайера", написано главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Когда Путин сказал: "У нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым". Я говорю: "Извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они объясняют, в чем сстоит формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите". Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: "Нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера", - рассказал Порошенко о событиях на встрече лидеров нормандской четверки в 2016 году.

Он добавил, что тогда предложил Путину согласовать это с самым Штайнмайером, но президент РФ отказался, заявив, что украинская сторона "переагитировала" немецкого главу МИД.

Порошенко также рассказал о предложении Путина провести выборы в Донбассе еще в 2015 году.

"Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется, был 2015 год. Он говорит: "Что вы спорите, давайте мы с вами договоримся, кого мы выберем и проведем это через выборы - это единственно возможный путь". Я говорю: "Нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. Ни с кем я не собираюсь ни согласовывать, кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон - он равен для всех", - отметил Порошенко

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