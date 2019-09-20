Формула Штайнмайера. Пристайко сказал, на что согласилась Украина

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в вопросе использования формулы Штайнмайера для Донбасса Украина согласилась на "четко выписанные формулировки, которые обсуждали советники". Об этом он сказал Европравде.

"Вообще, эта формула обсуждалась еще с 2015 года и нашла отражение в письме двух министров – немецкого и французского. И это то, что у нас широко называется формулой Штайнмайера", - сказал Пристайко.

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По его словам, сейчас, в сентябре 2019 года советники лидеров нормандской четверки согласовали не формулу Штайнмайера, а ее "четкую формулировку".

Глава МИД уточнил, что в ФШ также сказано, что "закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть "на временных условиях" - с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам".

"Как видите, никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований эта формулировка не определяет. И о том, что Пристайко согласился на проведение выборов под дулами автоматов Калашникова, там тоже ничего нет", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, хочет ли Украина изменить что-то в формуле Штайнмайера, и должны ли туда быть добавлены какие-то гарантии безопасности, Пристайко сказал: "Безусловно, мы хотим что-то изменить. Мы же понимаем, что та общая формулировка, о которой мы договорились, вызывает очень много трактовок. Это всегда происходит на минских переговорах – все начинают трактовать по-своему, чтобы ты ни подписал, какое бы слово ни использовал".

Он уточнил, что сейчас это не задача ни нормандской четверки, ни МИД: задача передана трехсторонней контактной группе:"Вот когда они переформулируют более точно, тогда мы получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением, и можем ли мы это предлагать лидерам, чтобы они встречались".

Справка. Формула Штайнмайера - это предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером вариант реализации минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление Донбассу "особого статуса через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ ".