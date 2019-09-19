Под Офисом президента прошла акция против капитуляции: видео

В Киеве под Офисом президента прошла акция протеста против имплементации Украиной формулы Штайнмайера, которая может произойти на запланированной встрече лидеров нормандской четверки.

Перед этим участники подписали открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

В нем говорится, что формула Штайнмайера "предусматривает проведение выборов на оккупированных Россией украинских территориях и предоставления им особого статуса".

"Применение данной формулы, основанной на навязанных Украине силой минских договоренностях, выносит за скобки переговоров вопросы деоккупации Крыма и ответственности России как государства агрессора. Согласие с этой или с любой похожей формулой будет означать капитуляцию Украины на условиях Кремля", - говорится в обращении.

Среди подписантов: чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко, экс-министры иностранных дел Борис Тарасюк и Владимир Огрызко, почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий, бывший замглавы МИД Даниил Лубкивский и др.

В акции принял участие бывший политзаключенный, крымский активист Владимир Балух.