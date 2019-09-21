Помощник Зеленского: Формула Штайнмайера ляжет в основу закона

Ермак Андрей Фото: скриншот из видео

В Раду будет подан законопроект, основой которого станет формула Штайнмайера, регулирующая порядок проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса и предоставления им особого статуса. Об этом в Facebook сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, "это не разовое решение".

"Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - написал Ермак.

"Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - добавил он.

Ермак не предоставил больше никаких подробностей о готовящемся законопроекте.