Брифинг Зеленского по формуле Штайнмайера: полное видео

Сегодня, 1 октября, президент Владимир Зеленский провел брифинг, во время которого рассказал о решениях принятых на заседании ТКГ в Минске: освобождении пленных, разведении войск, формуле Штайнмайера и законе об особом статусе Донбасса. Видео опубликовано в Facebook Офиса президента.

На прямой вопрос, подписали ли формулу Штайнмайера, Зеленский сказал: "Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон про особый статус, которого еще нету".

На вопрос о дате выборов президент ответил: "Даты? Дат нет. Сейчас мы говорим о встрече в нормандском формате. О датах (местных выборов в ОРДЛО) сейчас не идет речь".

Президент также заявил, что есть условие. Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все войска РФ должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы - передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что саммит в нормандском формате состоится в ближайшие недели, а дальнейший прогресс должен быть основан на формуле Штайнмайера.

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