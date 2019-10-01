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Бессмертный показал текст, который навязывают Киеву по Донбассу

Бессмертный показал текст, который навязывают Киеву по Донбассу - Фото
Роман Бессмертный (фото - пресс-служба)
01.10.2019, 10:20

Бывший политический переговорщик в Трехсторонней контактной группе минского процесса призвал не допустить подписания и/или принятия этого документа

Экс-переговорщик в политической подгруппе минского процесса по Донбассу Роман Бессмертный опубликовал скан текста, который, как он утверждает, на сегодняшнем заседании в Минске могут принять, чтобы иметь повод для новой встречи лидеров нормандского формата. Об этом он пишет у себя в Facebook.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств нормандского формата и подается, как так называемая формула Штайнмайера", - написал он.

На прошлом заседании в Минске в середине сентября не смогли ничего согласовать. 19 сентября российское издание Коммерсант показало фото с якобы согласованной ТКГ формулой, которую так и не подписали: ее текст на 100% совпадает с тем, что показал Бессмертный. 

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го. 

Откуда у него документ, который показан выше, Бессмертный не уточнил. 

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минские соглашения формула штайнмайера
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