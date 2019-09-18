Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сайдик: В Минске не согласовали формулу Штайнмайера

Сайдик: В Минске не согласовали формулу Штайнмайера - Фото
Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)
18.09.2019, 21:35

Обсуждение продолжится на заседании 1 октября

Сегодня, 18 сентября, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стороны не смогли согласовать формулу Штайнмайера. Об этом заявил спецпредставитель от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

Отмечается, что "дорожную карту" о реализации формулы Штайнмайера обсуждали на заседании политической подгруппы. Сайдик не уточнил, к каким именно выводам пришли на дискуссии, заявив, что ТКГ работает по принципу консенсуса, и он не может комментировать позиции сторон.

По его словам, эту тему продолжат обсуждать на заседании 1 октября. Сайдик сказал, что стороны продолжат дискуссии по вопросам имплементации формулы Штайнмайера, разведения сил и средств поражения от линии соприкосновения, а также по вопросу обмена пленными.

Таким образом, 18 сентября никаких решений на переговорах по Донбассу не было.

Напишите нам
мартин сайдик ткг формула штайнмайера Донбасс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 