Сайдик: В Минске не согласовали формулу Штайнмайера

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Сегодня, 18 сентября, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе стороны не смогли согласовать формулу Штайнмайера. Об этом заявил спецпредставитель от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

Отмечается, что "дорожную карту" о реализации формулы Штайнмайера обсуждали на заседании политической подгруппы. Сайдик не уточнил, к каким именно выводам пришли на дискуссии, заявив, что ТКГ работает по принципу консенсуса, и он не может комментировать позиции сторон.

По его словам, эту тему продолжат обсуждать на заседании 1 октября. Сайдик сказал, что стороны продолжат дискуссии по вопросам имплементации формулы Штайнмайера, разведения сил и средств поражения от линии соприкосновения, а также по вопросу обмена пленными.

Таким образом, 18 сентября никаких решений на переговорах по Донбассу не было.