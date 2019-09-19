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РосСМИ показали, что Москва хочет по формуле Штайнмайера: фото

РосСМИ показали, что Москва хочет по формуле Штайнмайера: фото - Фото
Франк-Вальте Штайнмайер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 13:46

Формулу Штайнмайера так и не утвердили на вчерашних переговорах в Минске, чем в Кремле остались недовольны

Российское издание Коммерсант показало фото с якобы согласованной Трехсторонней контактной группой формулы Штайнмайера, которую вчера так и не подписали на встрече в Минске.

В документе указано, что закон об особом статусе Отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен вступить в силу в 20:00 в день голосования на местных выборах: тогда закрываются избирательные участки.

Эти выборы, записано в тексте, должны пройти "в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

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Фото: Коммерсантъ

Отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до вынесения решения ОБСЕ о честности и легитимности выборов. 

Если ОБСЕ признает, что с выборами было все в порядке, закон начнет действовать на постоянной основе.

Коммерсант указывает, что Москва исходит из того, что этот текст "должен быть интегрирован в закон об особом статусе ОРДЛО и в Конституцию Украины".

Аутентичность документа на фото не подтверждена официально ни одной из сторон переговорного процесса.

Вчера спецпредставитель от ОБСЕ сообщил, что в Минске не смогли согласовать формулу Штайнмайера.

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о формуле стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го. 

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формула особый статус выборы в донбассе штайнмайер
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